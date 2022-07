Les activités à faire ce week-end du 8, 9, 10 juillet en Wallonie et à Bruxelles

33 ans de Conte, de musique, d’art de rue, de marché du livre, 33 ans de rencontres, 33 ans de volontariat, 33 ans d’interculturalité, de lutte, 33 ans et autant d’émotions vécues par les milliers de spectateurs et fidèles du festival. Spectacles en salles et en extérieur, balades contées, marché du livre et de l’artisanat, performances de rues, concerts, karaoké, veillée autour du feu, animations pour petits et grands et diverses gourmandises, voilà ce qui vous attend ce week-end à Chiny !

Quand ? Du vendredi 8 au 10 juillet 2022

Où ? Cité Des Contes – Rue de Lorrène 3 – 6810 Chiny

Infos pratiques : Site web