Les activités à faire ce week-end du 19 au 21 août en Wallonie et à Bruxelles

Le Festival Théâtres Nomades revient à Bruxelles pour une nouvelle édition qui se déroulera du 18 au 21 août. Le lieu et l’évènement restent libres d’accès et de prix, un chapeau tournera à la fin de chaque représentation. Il reprendra ses quartiers, comme depuis quelques années, au Bois de La Cambre. Pour cette quinzième édition, l’accent sera toujours mis sur les jeunes créations belges. Des compagnies internationales sont aussi de la partie, avec des œuvres qui pourront plaire à tout le monde, y compris les plus jeunes. Spectacles déambulatoires, du théâtre, d’art de rue, du cirque et même de la musique sont au programme des 80 représentations qui rythmeront le week-end. L’objectif est de rassembler un public le plus large et le plus multiculturel possible lors du Festival Théâtres Nomades. C’est pour cette raison qu’un tiers des représentations sont sans paroles, afin d’attirer les touristes non-francophones venus à Bruxelles.

Clément Larue

Quand ? Du 18 au 21 août 2022 - Ouverture : 18 août à 18h30, 19 août à 16h30, 20e 21 août à 13h30.

Où ? Bois de la Cambre à Bruxelles (Carrefour des Attelages) – 1000 Bruxelles

Infos pratiques : + 32 2219 11 98 - Site web