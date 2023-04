Cette fiction française met en scène une série d’acteurs célèbres qui se rencontrent et qui abordent des questions autour de ce métier. La particularité est que beaucoup d’entre eux jouent leur propre rôle et évoquent également la mémoire des grands anciens.

Dans cette comédie, Bertrand Blier rend un bel hommage au métier d’acteur et fait découvrir l’envers du décor aux téléspectateurs. Diverses réflexions sont portées sur cette profession, aussi bien sur les doutes que sur les succès. Ce film est réalisé de façon très simple et est enrichi par des dialogues à la fois drôles et émouvants.