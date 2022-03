Les acteurs de Spider-Man réagissent à leurs auditions et c’est hilarant !

Après que le film Sipder-Man : No Way Home ait battu tous les records au cinéma, une vidéo promotionnelle à l’occasion de sa sortie en version numérique a été dévoilée. Dans cette vidéo, Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon réagissent à leurs premières auditions pour la franchise.

Pour obtenir les rôles de Peter Parker, MJ et Ned, les acteurs ont dû recourir à leur talent mais aussi à des techniques parfois bien drôles.

Dans la première audition, on y retrouve Tom Holland montrant ses capacités physiques, avec des backflip. Il fait également semblant de lancer une toile d’araignée pour récupérer une botte.

Encore plus marrante, l’audition de Jacob Batalon a déclenché un fou rire auprès de ses co-vedettes. Le jeune homme semble n’avoir coupé aucun moment de son audition et la termine par un dire : "thank you" d’une façon hyper sérieuse.

Quant à l’audition de Zendaya, elle est beaucoup plus carrée et professionnelle. C’est pour cette raison que Tom et Jacob sont impressionnés par sa performance.