Les acteurs de la saga "Harry Potter" rendent hommage à Robbie Coltrane

Le 14 octobre, l’acteur écossais Robbie Coltrane, connu pour avoir joué le rôle d’Hagrid dans la saga Harry Potter, est décédé à l’âge de 72 ans. Avec ce rôle, le comédien a marqué des générations d’enfants mais aussi d’acteurs. Aujourd’hui les acteurs d’Harry Potter rendent hommage Robbue Coltrane.

Du haut de son mettre 85, l’acteur a endossé pendant des années le rôle du géant Hagrid. C’est avec ce rôle de personnage mi-géant, mi-humain, que l’acteur est devenu mondialement connu.

Mais en plus de marquer les fans de la saga, il a marqué les acteurs de cette dernière. Daniel Radcliffe, l’interprète du célèbre sorcier se souvient.

Robbie était l’une des personnes les plus drôles que j’ai rencontrées et il avait l’habitude de nous faire rire constamment lorsque nous étions enfants sur le plateau. J’ai des souvenirs particulièrement agréables de lui, lorsqu’il nous a remonté le moral sur "Le Prisonnier d’Azkaban" en 2004, quand nous nous cachions tous de la pluie torrentielle pendant des heures dans la cabane d’Hagrid et qu’il racontait des histoires et faisait des blagues pour garder le moral. Je me sens incroyablement chanceux d’avoir pu le rencontrer et travailler avec lui et je suis très triste qu’il soit décédé.