Les acteurs de "Breaking Bad" dans une pub au Superbowl pour dealer des chips au pop-corn

Quelques jours avant la grande finale du Superbowl LVII, les campagnes publicitaires, négociées à coup de plusieurs millions de dollars, commencent à sortir.

Et une marque de chips de pop-corn en plein essor, Pop Corners, qui appartient à Pepsi et qui est peu chargée en calories et en glucides, a eu la toute bonne idée de réunir les acteurs cultes de la série tout aussi culte : Aaron Paul, Bryan Cranston et Raymond Cruz de Breaking Bad. Nos acteurs adorés reprennent leurs rôles de Jesse, Walt et Tuco sauf qu’ici, au lieu de fabriquer et vendre des drogues dures, le duo produit le fameux maïs soufflé Pop Corners et va en fourguer au baron de la drogue.

La finale du Superbowl, qui réunit chaque année la plus grande audience au monde, avec la mi-temps qui marquera le retour de Rihanna, c’est ce dimanche 12 février.