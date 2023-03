"Les actes dentaires préventifs ne sont pas assez valorisés en Belgique", selon la présidente de la Chambre de Médecine Dentaire

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, la Chambre de Médecine Dentaire, l’organisation professionnelle des dentistes francophones et germanophones, est allée à la rencontre des citoyens. L’objectif ? Enquêter sur leurs principales préoccupations par rapport à la santé bucco-dentaire.

20% des personnes interrogées disent ne se rendre chez le dentiste qu’en cas de problème. Un chiffre étonnant en 2023 pour Sophie Turin, présidente de la Chambre de Médecine Dentaire : "Pour beaucoup d’entre elles, le stress de consulter un dentiste constitue encore de nos jours un frein important. D’autres rapportent des problèmes pour consulter un dentiste au vu des délais d’attente de prise en charge. A l’instar de tous les autres États membres de l’UE, nous connaissons une pénurie et une des praticiens dentaires en Belgique".



Elle ajoute : "Les coûts des soins dentaires à charge des personnes interrogées restent aussi trop élevés, le remboursement accordé par la Sécurité Sociale est insuffisant. Par habitant, il y a nonante euros d’octroyer par an pour tous les soins dentaires confondus. C’est peu, et c’est nettement moins que dans d’autres pays de l’Europe."