Les acheteurs belges d'Affaire conclue sur leur apport dans l'émission : "On amène un humour décalé"

C'est après un shooting photo sur la plus belle place du monde que les acheteurs belges évoquent les plus beaux objets qu'ils ont acquis dans Affaire conclue. Ils analysent aussi la touche noir-jaune-rouge qu'ils apportent au programme français.

Pour Gerald Watelet, la différence de mentalité avec les acheteurs tricolores est un réel avantage pour l'émission. "Le Belge est sympathique, jovial, il ne se prend pas trop la tête. Je ne veux pas dire que le Français est antipathique, trop sérieux et qui se prend la tête mais quand même un petit peu plus que nous" confie-t-il à David Barbet. "On amène un humour décalé. On a aussi une approche différente des choses. Les Français aiment toujours être un peu plus pointus. Ils en font davantage des caisses. Nous on s'amuse, on n'en fait pas toute une histoire" ajoute-t-il à Ciné Télé Revue. Des propos que corrobore Glorian Kabongo : "On apporte de la bonhomie et de la simplicité".

Stéphane Vanhandenhoven rejoint aussi ses camarades. Il reconnaît qu'il est parfois difficile de comprendre et de s'adapter au mode de pensée des Français sur les tournages. "Je ne joue pas un rôle dans cette émission, personne d'ailleurs. Tout au plus on fait un peu attention à ne pas être grossier (...). Parfois je dérape un peu mais ce n'est jamais bien grave, en tout cas pour nous Belges, mais là ce sont des Français donc le moindre glissement de terrain devient tout de suite un tsunami" lâche-t-il.