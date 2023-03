Les achats en ligne ont augmenté de 22% en 2022

Le commerce en ligne n’a pas souffert de la crise énergétique, ni de l’inflation record de 2022, ressort-il des chiffres Market Monitor 2022 publiés ce mercredi par la fédération sectorielle du commerce numérique en Belgique. L’année dernière, ce sont près de 170 millions d’achats qui ont été effectués en ligne, soit une augmentation de 22% par rapport à l’année précédente.

8,5 millions de Belges ont procédé à des chats en ligne en 2022 selon cette enquête. La valeur que ces achats en ligne représentent est également en forte hausse de 43% : 14,7 milliards d’euros en 2022 contre 10,3 milliards d’euros en 2020.

"Par rapport à il y a cinq ans, le nombre d’achats en ligne a augmenté de 75%. Le montant moyen dépensé par les Belges est également en hausse. Au cours du dernier trimestre 2022, le montant moyen était de 537 euros. C’est 14% de plus que pour la même période de l’année précédente", déclare Greet Dekocker, directeur général de BeCommerce, la fédération du secteur.

Ces achats en ligne se divisent en deux catégories : les produits et les services.

Du côté des services, les voyages à forfait représentent 41% des achats, suivis des billets d’avion et hébergement (27%) et les activités récréatives et événementielles (13%). "Nous constatons que ces catégories suivent une courbe croissante. Les chiffres du dernier trimestre 2022 le confirment également. Ces trois premières catégories sont toutes en progression par rapport à la même période de l’année précédente", poursuit Greet Dekocker.

Les produits les plus achetés sont les mêmes qu’en 2021 : l’habillement (22%), l’alimentation et biens connexes (15%) et les chaussures et accessoires (11%). En revanche, les articles informatiques, les appareils ménagers ou les jouets sont en baisse après avoir profité de la pandémie en 2020.