Les accidents avec délit de fuite, un phénomène en augmentation et souvent lié à d’autres infractions

Dans l’accident qui a coûté la vie à une fillette à La Louvière, mercredi dernier, l’attitude du conducteur de la voiture en cause pose question. Il a pris la fuite après l’impact. Ce comportement n’est pas rare sur nos routes.

Les chiffres sont clairs. Les accidents de la route avec victimes (blessés ou tués) sont en baisse ces dernières années, en Belgique. On est passé de 45.745 accidents corporels en 2010 à 37.643 en 2022. Les délits de fuite ont suivi une courbe inverse : il y avait 4735 cas en 2022, contre 4337 en 2010.

La fuite après 13% des accidents corporels

"Ce phénomène est en augmentation. 13% de tous ces accidents sont accompagnés d’un délit de fuite. Il y a une douzaine d’années, seuls 9% des accidents étaient concernés", précise Benoit Godart, porte-parole de l’Institut Vias.

La panique peut pousser des automobilistes à quitter les lieux sans assumer leurs responsabilités. Mais bien souvent, ils ont quelque chose à se reprocher. "Ils n’ont pas le permis, leur véhicule n’est pas assuré ou pas en ordre de contrôle technique… On sait aussi que certains conducteurs sont sous l’influence d’alcool ou de drogue. La conduite sous influence est en augmentation… Donc ça pourrait expliquer pourquoi plus de monde prend la fuite après un accident".

Jusqu’à cinq ans de prison

Et pourtant, cette attitude n’est pas conseillée. Car elle peut coûter cher sur le plan des sanctions. Jusqu’à cinq ans de prison en cas d’accidents corporels. Et ça ne fait jamais bonne impression au tribunal, selon l’avocat montois Fabrice Guttadauria : "Évidemment que le tribunal de police aura une appréciation tout à fait différente. On peut penser que le juge fera preuve d’une plus grande sévérité à l’égard d’une personne qui a commis ce délit de fuite".

85 fois sur cent, on retrouve les fuyards. Il y a dix ans, seuls 71% d’entre eux étaient retrouvés. Depuis, les choses ont changé : la justice en a fait une priorité. Et les caméras sont nombreuses pour les identifier.