Le corps de Police de Charleroi a pour objectif de recruter une dizaine de policiers de proximité. Mais, la méthode de recrutement a changé Les candidats qui ont réussi les épreuves de sélection ne rentrent plus automatiquement à l’académie ils doivent d’abord être recruté par une zone de police. Une procédure qui peut prendre jusqu’à 15 mois et fait craindre de nombreux retards. "À Charleroi, nous avons un déficit de recrutement d’une centaine de policiers et on sait déjà que les sessions dans les académies de police ne sont pas ouvertes parce qu’il n’y a pas assez de candidats et donc on ne sait pas quand les nouvelles recrues vont enfin pouvoir arriver", nous explique Laurent Van Doren chef de corps de la police de Charleroi. Il faut également former le personnel aux nouvelles méthodes de recrutement et consacrer " au moins 1h30 par entretien pour sélectionner un candidat ", un temps précieux qui pourrait être consacré à d’autres tâches.