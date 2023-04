Les abeilles urbaines nous dévoilent une vie invisible cruciale pour notre santé.

Ils ont postulé que ces insectes, qui peuvent parcourir plus d'un kilomètre et demi autour de leur ruche en ville, pourraient être précieux pour la collecte de ces micro-organismes urbains, évitant de confier cette tâche laborieuse à des humains. "Cette méthode s’avère plus adaptée à l'échelle des espaces urbains que d'autres méthodes de prélèvement, par exemple par écouvillon", a expliqué Elizabeth Hénaff, de l'Université de New York, co-autrice de l'étude.

Les biologistes ont trouvé des informations génétiques, différentes selon les villes, dans les débris accumulés dans les ruches.

"L'intérêt d'étudier le microbiome urbain est que le microbiome environnemental est très important pour le développement et la santé humaine", souligne Elizabeth Hénaff.