Les abeilles suivent un enseignement pour pouvoir communiquer entre elles efficacement

Les abeilles vont en cours auprès d’une abeille enseignante pour apprendre comment communiquer entre elles les informations importantes pour trouver leur nourriture.

On savait depuis des années déjà que les abeilles dansent en 8 pour donner des informations précises sur la distance, la direction des champs de fleurs pour emmener leurs congénères manger. La durée de la danse indique à quelle distance se trouve la nourriture, et l’angle de la danse par rapport à la ligne centrale indique la direction de la source de nourriture.

Jusqu’ici, les scientifiques pensaient que ces danses étaient génétiquement induites chez les abeilles... mais ce n’est pas vraiment le cas.

Dans une étude publiée dans la revue Science, des scientifiques ont découvert que les abeilles perfectionnent ces mouvements lorsqu’elles sont jeunes, en suivant les danses de leurs aînées. Si elles ratent leur apprentissage, elles ne seront pas assez précises dans leurs danses et n’enverront pas leurs sœurs dans la bonne direction.

Une jeune abeille ouvrière, avant de devenir butineuse, a 8 jours de formation pour comprendre, retenir et apprendre à reproduire la danse. Les auteurs de l’étude ont comparé 5 colonies qui n’ont pas pu apprendre de leurs aînées avec des colonies classiques, et les abeilles qui n’ont pas eu de formation pouvaient effectivement danser mais de manière bien moins précise et moins claire, envoyant donc des signaux peu probants à leurs congénères.

"Ce qui m’a le plus étonné, c’est que cela représente un nouveau niveau de complexité dans la transmission d’informations au sein d’une colonie d’abeilles", a déclaré le chercheur apicole Paul Siefert, qui n’a pas participé à l’étude, à CNN.