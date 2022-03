Les abeilles solitaires sont de retour dans nos jardins

"La première étape, ça a été d'installer des petites bottes de bambou, des petits fagots, qui permettaient donc aux insectes de venir et de nidifier" explique Françoise Dermine, la propriétaire du jardin. "Dans un second temps, on a un peu amélioré la situation en construisant vraiment les hôtels à insectes, d'abord des bricolages, et puis, de fil en aiguille, on a essayé d'améliorer la présentation et de faire quelque chose de joli, en plus de quelque chose d'utile à la nature."

Les reines de la pollinisation