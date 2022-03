"Les abeilles grises" du romancier ukrainien Andréï Kourkov, une farce réaliste qui nous plonge dans la guerre du Donbass

En 2013, il y avait à Kiev un président, Ianoukovitch, mis en place par le Kremlin, et déjà les Ukrainiens se battaient pour préserver leur indépendance et réclamer des élections libres. Il y avait des explosions et des tirs sous les fenêtres de l’écrivain Andreï Kourkov, l’auteur du "Pingouin". Et il écrivait ceci dans son journal : "j’aimerais beaucoup ne pas penser à l’éventualité d’une guerre mais il ne s’est pas passé un jour sans que l’éventualité ne me traverse l’esprit. Même le printemps commençant, le soleil réchauffant la terre et les fleurs qui soudain s’épanouissent ne parviennent pas à me distraire de la politique. Pourtant j’aimerais terriblement m’en détourner."

Le printemps est à nouveau là mais l’éventualité est devenue terrible réalité.

Son arme à lui, jusqu’ici, était le tragicomique. Un équilibre impossible à tenir désormais face à la tragédie. Alors lire aujourd’hui son roman est une manière – dérisoire, évidemment, symbolique hélas — de nous joindre à l’effarement, la colère et à la douleur.

Dans ce roman, il est question de guerre, circonscrite aux Donbass et à ces fameuses Républiques pro-russes auto-proclamées. Une guerre de frontière donc, qui avait déjà chassé trois millions d’Ukrainiens de chez eux, et installé une haine et une guerre civile sans fin.

Le registre d’Andréï Kourkov est la farce, réaliste, lucide, faussement candide, qui cette fois met face à face deux frères ennemis, tous deux Ukrainiens mais l’un plus russophile que l’autre.

Pachka et Sergueïtch se détestent cordialement depuis l’enfance mais maintenant, dans leur village dévasté et vidé de ses habitants, ils se retrouvent tout seuls. Et comme ils s’ennuient, et n’ont rien à faire, pas même regarder la télévision puisqu’il n’y a plus d’électricité, donc ils veillent l’un sur l’autre. Faudrait pas qu’un des deux meurt : ils se retrouveraient tout seuls !

Sergueïtch est apiculteur, avant il gagnait de l’argent quand le gouverneur venait se faire soigner chez lui, dans des séances qui consistaient à faire la sieste sur les ruches. Ce temps-là n’est plus, ce doux bruissement d’ailes s’est tu, et même ses abeilles auraient besoin de thérapie tant elles sont stressées par les bombardements et le manque de nourriture, depuis que les champs sont devenus des champs de mines. Alors il décide de leur faire prendre l’air, de leur donner un peu de vacances à la montagne. Et le voilà parti dans sa vieille bagnole déglinguée. Et où va-t-il ? En Crimée. Cela ne sera donc pas de tout repos, d’autant plus qu’il va chez des apiculteurs Tatars, musulmans donc, qui sont pour les autorités, des citoyens de seconde zone.