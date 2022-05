Les abandons de chiens explosent avec la fin du confinement et l’approche des vacances

Gaëtan Sgualdino dirige la S.P.A. de La Louvière, il n’a jamais vu ça : "C’est une situation inédite parce qu’on fait face à des abandons qui augmentent mais aussi face à un terrible manque d’adoptions. Normalement, il y a du roulement, chaque chien qui est adopté libère une place qui doit nous permettre d’accepter un chien abandonné, mais là on est saturé, toutes nos cages sont occupées et comme on ne pratique pas l’euthanasie, on ne peut plus accueillir de nouveaux chiens. Concrètement, si quelqu’un vient pour nous céder son chien, on doit refuser, surtout pour les grands chiens. Pour les petits, nous avons des familles bénévoles qui acceptent de les héberger en attendant une adoption définitive, mais pour les grands comme les Staff ou les Malinois qui ont davantage d’exigences, on est bloqué."

Une situation qui dure depuis des semaines voire des mois. "On subit de plein fouet les effets du confinement. Quand ils étaient coincés chez eux, les gens ont adopté un compagnon et aujourd’hui, non seulement il y a ceux qui renoncent mais nous n’avons plus de nouveaux candidats adoptants. Même pour les petits chiens comme les Chihuahua qui partaient en quelques jours, il faut maintenant attendre des semaines, alors ne parlons pas des grands !"