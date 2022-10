Les abandons d'animaux de compagnie se multiplient en raison du coût de la vie

La crise énergétique actuelle a des impacts pour nos animaux de compagnie. Ils sont de plus en plus nombreux à être abandonnés. La faute à des factures très lourdes et certains n’ont plus les moyens de nourrir ou soigner leur chien ou leur chat. Le bien être animal était justement au coeur d'un évènnement organisé ce dimanche à Binche.

L’abandon

Les refuges doivent régulièrement refuser d’accueillir certains animaux car il n’y a pas de place. Gaëtan Sgualdino est le directeur de la SPA de La Louvière, avant 2020 il recevait entre 10 et 15 demandes d’abandon par an. Aujourd’hui, c’est entre 10 et 15 demandes par mois.

"Les personnes n’ont plus les moyens de subvenir à leurs propres besoins y compris ceux de leurs animaux. Conséquence, ils nous appellent et c’est souvent assez touchant, parce qu’ils sont confrontés à des difficultés telles qu’ils ne savent plus nourrir leurs animaux ou répondre à leurs besoins essentiels comme des traitements médicaux très coûteux. Ils nous demandent de prendre le relais mais nous n’avons plus de place et c’est le cas dans de très nombreux refuges", explique-t-il.