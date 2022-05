Les 8 infos incontournables du Journal du Rock à revoir ici en images!

Les Sex Pistols ressortent l'irrévérencieux "God Save The Queen" pour les 70 ans de règne d’Elisabeth II le mois prochain, et rappelons aussi que la séries Pistols arrive !

Le duo mère-fille The Judds a été intronisé au Country Music Hall of Fame, au lendemain du décès de Naomi Judd à 76 ans, à la suite de problèmes de santé mentale. Judy Henske nous a aussi quittés cette semaine, figure emblématique de la scène folk américaine des années 60, dont le titre le plus connu reste "High Flying Bird", sorti en 1963.

C'est ce morceau "High Flying Bird" qui a inspiré à Noel Gallagher le nom de son groupe post-Oasis, lui qui s'en est à nouveau pris à Robbie Williams cette semaine. Il lui reproche d'avoir utilisé tous les codes d'Oasis pour écrire son tube "Angels".

Après les disputes, les belles rencontres : celle de la superstar américaine Carrie Underwood et d'Axl Rose, chanteur de Guns N' Roses.

Les noms des lauréats du Rock and Roll Hall of Fame 2022 sont connus : Pat Benatar, Duran Duran, Eurythmics, Dolly Parton, Lionel Richie, Carly Simon et Judas Priest.

Les fans d'Arno ont pu lui rendre un ultime hommage cette semaine à l'Ancienne Belgique à Bruxelles où son urne funéraire a été installée, ainsi qu'un registre de condoléances.

De nouveaux hommages au batteur de Taylor Hawkins des Foo Fighters ont eu lieu : sur scène par les Red Hot Chili Peppers et Sammy Hagar, et par 1000 musiciens du monde entier rassemblés sur le titre "Learn to Fly".

On profitera pour terminer de la venue du groupe Bear's Den en nos studios, une session à découvrir sur notre site RTBF.BE/Classic21.