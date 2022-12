Les 8 découvertes archéologiques de 2022

La star de l’album "Tintin et l’oreille cassée" a désormais une jumelle ! Une nouvelle statuette Chimù a été retrouvée sur le site archéologique de Chan Chan, au Pérou. L’objet, qui servait à déposer des offrandes, est particulièrement bien conservé puisqu’il a encore ses couleurs d’origine. Et pourtant, la statuette serait l’une des plus anciennes jamais retrouvées sur le site. Plus ancienne encore que sa sœur conservée au Musée Art & Histoire, à Bruxelles, et qui a largement inspiré Hergé pour le design du fameux "fétiche arumbaya" qui est au centre de l’intrigue de la BD.

La découverte devrait nous permettre d’en apprendre un peu plus sur la culture chimù, qui était l’une des plus prospères du continent sud-américain avant l’apparition des Incas.

Le Pérou a aussi été le théâtre d’une autre découverte archéologique exceptionnelle : celle de cette fresque précolombienne extrêmement bien conservée.