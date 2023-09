Les 74 ans de Bruce Springsteen fêtés comme il se doit

Le gouverneur de l'État, Phil Murphy, avait confirmé la création de cet événement dans l'État natal de l'auteur-compositeur-interprète lors de la cérémonie inaugurale des American Music Honors, au début de l'année.

"Bruce Springsteen est l'un des musiciens - et des habitants du New Jersey - les plus reconnaissables, les plus emblématiques et les plus influents de tous les temps", avait alors déclaré le gouverneur Murphy.

"Il est important que nous reconnaissions Bruce pour tout ce qu'il a fait et continuera de faire, qu'il s'agisse de nous faire cadeau de sa musique ou de donner de son temps pour les causes qui lui tiennent à cœur, notamment en faisant du centre des Archives de la musique américaine, un lieu qui inspirera les auteurs-compositeurs et les chanteurs de demain. Nous le remercions d'avoir montré au monde ce que signifie vivre les valeurs du New Jersey. Je suis à la fois honoré et fier de déclarer son "Bruce Springsteen Day" dans le New Jersey. "

Sa propre page Instagram a également souligné l'événement et son anniversaire en partageant le clip de sa chanson de 2008 "Girls In Their Summer Clothes", accompagné du message : "Non seulement c'est le jour de Bruce Springsteen dans le New Jersey, mais cette année, l'anniversaire de Bruce coïncide également avec le dernier jour de l'été. Alors que la dernière brise chaude de la saison souffle sur E Street, en voici une pour terminer. Joyeux anniversaire, Bruce !"