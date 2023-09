"Les 7 vies de Mlle Belle Kaplan", le nouveau roman haletant de Gilles Parisen hommage au cinéma

L’écrivain Gilles Paris était l’invité du 8/9 pour la publication de son livre Les 7 vies de Mlle Belle Kaplan. Un roman prenant autour d’un personnage fascinant du cinéma des années 50.

Après son best-seller Autobiographie d’une courgette, adaptée en film d’animation, Gilles Paris revient avec un roman dont on ne sait plus si c’est un livre ou un film. Il y a même un générique à la fin du roman.

"Je pense que c’est tout à la fois. Je suis à la fois écrivain et peut-être scénariste. D’ailleurs, ça a été cité à plusieurs reprises : on a l’impression de voir une série dont on est totalement addicte. C’est bien un roman pourtant", explique Gilles Paris.

Je voulais qu’il y ait quelque chose de totalement haletant, prenant, dès le départ jusqu’à l’issue du roman.

Et c’est réussi, puisqu’on est de page en page excité de découvrir la suite du récit et de suivre le personnage de Belle Kaplan. Un personnage hautain mais très humain, qui a plusieurs vies et beaucoup de choses à cacher. Un personnage aux multiples facettes et aux nombreuses sources d’inspirations pour Gilles Paris.

"Je me suis inspiré de pas mal d’actrices à la fois", raconte-t-il. "Le roman est aussi une sorte d’hommage au cinéma des années 50 à nos jours, donc on y croise des figures comme Audrey Hepburn, Rita Hayworth et Ava Gardner, qui sont des actrices dont les films m’ont profondément inspiré pour créer le personnage de Belle Kaplan."