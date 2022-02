Les 7 premiers noms de la 20e édition d’Esperanzah! annoncés !

Esperanzah! fête son 20e anniversaire ! Pour son édition 2022, le festival aura lieu du 28 au 31 juillet sur le site de l’abbaye de Floreffe, en format XXL pour l’occasion. Ce sont, non pas 3 mais 4 jours de fête qui attendent les festivaliers. La billetterie ouverte depuis lundi, il est désormais temps pour Esperanzah! d’annoncer ses premières têtes d’affiche…

Après l’annonce de la participation de CHINESE MAN et sa Groove Session Live, on retrouvera sur la scène de Floreffe le duo mexicain RODRIGO y GABRIELA et leurs guitares acoustiques, qui mêlent hard rock, flamenco, envolées lyriques et fiesta endiablée.

C’est Gaël Faye qui vient ensuite compléter l’affiche, avec ses mélodies colorées et ses textes profonds. Asaf Avidan et sa voix atypique seront également présents pour présenter le septième album de l’artiste, Anagnorisis. Frissons garantis…