Les 7 news qui ont fait l'actu rock de cette semaine : avec les Stones, Lenny Kravitz, Meg White, Daisy Jones & the Six...

On commence par une accusation pour plagiat ! Sergio Fernandez, auteur-compositeur de la Nouvelle-Orléans, affirme que les Rolling Stones ont "détourné de nombreux éléments reconnaissables et protégés" de deux de ses chansons - "So Sorry" de 2006 et "Seed of God " en 2007 - pour leur titre de 2020, " Living in a Ghost Town ".

Lenny Kravitz a offert une interprétation live de son titre "Calling All Angels " au piano lors de la cérémonie des Oscars ce 12 mars. Le musicien accompagnait la séquence " In Memoriam " dans laquelle un diaporama de photos des artistes disparus cette année était diffusé.

Un journaliste s’est excusé après avoir suscité la controverse en manquant de respect envers la batteuse des White Stripes, Meg White. Lachlan Markay avait écrit dans un tweet, aujourd’hui effacé, que " Meg White était horrible en tant que batteuse et que le groupe aurait sans doute été bien meilleur avec quelqu’un d’autre. "

C’est le carton plein pour la nouvelle série Daisy Jones & The Six, qui raconte l’histoire d’un groupe de rock dans les années 70 dont la notoriété monte en flèche. Le scénario est basé sur un livre directement inspiré par l’histoire du groupe Fleetwood Mac, qui connaît un regain de popularité incroyable depuis la diffusion.

Brian May, le guitariste de Queen, a été fait chevalier par le roi Charles III au palais de Buckingham, à Londres.

Un documentaire racontera la vie trépidante d’un des pionniers du rock & roll, Little Richard. Intitulé Little Richard : I Am Everything, il est prévu pour le 21 avril.