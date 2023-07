Les 7 marches Adeps du dimanche 16 juillet en Wallonie

Organisé par l’ASBL L’Amusette, un Centre de découverte de l’eau et de l’environnement pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans, agréé par la Région Wallonne comme organisme d’éducation à la Nature et aux Forêts, ce Point vert propose 4 distances : 5 km, 10 km, 15 km et 20 km qui sillonneront ce joli petit coin de Hainaut. " Le point commun des 4 circuits est qu’ils passent tous par le terril de l’Héribus, précise France Servais. Ils traverseront également les campagnes et villages de Mesvin, Spiennes, Nouvelles Hyon et Ciply. Avec l’argent récolté, nous comptons remettre en peinture les fontaines ludiques extérieures (le serpent de mer) et la Salamandre (marre). "

Lieu de rendez-vous : L’Amusette, rue Brunehaut, 35, 7022 Mesvin (Mons).

Contact : L’Amusette asbl - Isabelle Frère - 0495 752 076