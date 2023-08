Les 7 marches Adeps du 15 août en Wallonie et à Bruxelles

"Sur l'itinéraire de 5 km, vous découvrirez le village d'Estinnes-au-Mont et sa chapelle du 15e siècle classée au patrimoine culturel immobilier de Wallonie. Un tiers du parcours se fera sur chemin de terre et vous passerez également près d'un ancien moulin à vent. Un parcours de 5km est accessible aux PMR, les chemins de terre sont alors remplacés par le RaVel. Le parcours de 10 km permettra de visiter en plus le village d'Estinnes-au-Val en passant par des chemins de terre et des sous-bois. L'itinéraire de 15 km passera notamment par le champ éolien, celles-ci étant les plus grandes d'Europe. La marche de 20km permettra de se diriger vers le village de Peissant et d'emprunter le RaVel." Les participations iront au comité de la société carnavalesque des Paysans d'Estinnes-au-Mont et permettront de financer les sorties musicales.

Lieu de rendez-vous: Chaussée Brunehault 232 [7120]

Contact: Société carnavalesque des Paysans d'Estinnes-au-Mont - Aurélie Toulouse - 0474 212 447