Les 7 marches Adeps de ce dimanche 14 août

Espace de verdure et de tranquillité, située entre Marche et Bastogne, Erneuville fait partie de l’entité de Tenneville. Parmi les curiosités architecturales, la Converserie qui doit son nom aux frères Convers qui habitèrent cet édifice et non à la conversion de Saint-Hubert comme le prétend la légende populaire. A noter également, la "Rouge Croix", lieu de rencontre légendaire entre saint Hubert et le cerf au crucifix. Le site est situé juste avant la Converserie en venant de Champlon. Le patrimoine naturel de Tenneville est remarquable. La réserve naturelle la Boulaie tourbeuse du Rouge Poncé est la2e plus ancienne réserve naturelle domaniale en Région wallonne, après les Hautes Fagnes. Des tourbières hautes et des landes humides accueillent diverses espèces rares comme la camarine (Empetrum nigrum), la linaigrette vaginée (Eriophorum vaginatum) ou encore le carabe chagriné (Carabus coriaceus), l’un de nos plus grands coléoptères. Des itinéraires Adeps de 5, 10 et 20 km sont organisés dans la région ce dimanche.

