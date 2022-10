Les 7 duos du concours Belgodyssée 2022 sont connus !

Participer à la Belgodyssée, c’est d’abord vivre une expérience unique de deux semaines au sein des plus grandes rédactions du pays. A la clé, un stage rémunéré de 6 mois au service "info" de la RTBF pour le gagnant francophone et un stage rémunéré de 6 mois au service "info" de la VRT pour le gagnant néerlandophone. Les gagnants du prix presse écrite auront également l’opportunité d’accomplir un stage rémunéré d’un mois à l’Avenir (gagnant FR) et chez Metro (gagnant NL).

Dès le 30 octobre et pendant 7 semaines, retrouvez-les dans "Transversales", l’émission d’Olivier Nederlandt sur La Première et dans Grandeur Nature le dimanche de 13h à 15h sur Vivacité et à tout moment sur Auvio !