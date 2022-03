Les 7 arnaques les plus courantes sur internet : apprendre à les repérer

Le drop shipping est une pratique commerciale qui se développe de plus en plus sur Internet, notamment chez les influenceurs et via les réseaux sociaux. Il s’agit d’une technique utilisée par des sites internet qui proposent des produits déjà en vente chez d’autres fournisseurs et qui gonflent artificiellement le prix afin d’empocher une jolie commission au passage. "Par exemple, un influenceur va nous promettre 50% sur une montre si on l’achète sur telle boutique en ligne. Et puis, on se rend compte par la suite que cette boutique n’est qu’un intermédiaire avec le grossiste et qu’elle a obtenu une commission énorme sur notre achat. Finalement, on a payé cette montre 10x plus cher" commente Yasmine.