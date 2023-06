Les 6e primaires à l'heure du CEB : une épreuve qui a toujours sa raison d'être, pour Christine Toumpsin, directrice à Anderlecht

La façon de donner cours et d’appréhender certaines matières change-t-elle en fonction des résultats du CEB ? " J’ai des professeurs en quatrième, en cinquième et sixième primaires qui sont assez extraordinaires et pédagogiquement parlant, intéressés surtout par le milieu dans lequel on travaille. Oui, ils s’adaptent et ils ont un petit peu changé leur manière de travailler au fur et à mesure des années. Ils ont appris, se sont ajustés et ils ont fait de mieux le mieux possible ".

Ne pas mettre une pression inutile aux enfants. Ils en ont déjà suffisamment sur leurs épaules

Le français poserait le plus de problèmes aux ados. Ainsi que les grandeurs : " le système des grandeurs est très compliqué pour les enfants et en plus, quand il faut lire les consignes en français, c’est toujours des aléas ". Bien lire les consignes est primordial et demande une grande attention (avis aux élèves qui liraient ce papier).