Les 60 ans du premier Beatles "Love Me Do"

C’est avec ce premier 45 tours sorti il y a 60 ans – "Love Me Do" – que démarre officiellement l’aventure des Beatles. Retour sur ce titre historique, emblématique du son du Merseybeat originaire de Liverpool.

La première véritable signature Lennon/McCartney

C’est avec cette composition signée par John Lennon et Paul McCartney en 1958 que démarre cette carrière musicale incomparable. Cependant, de l’aveu même de Lennon, ce titre est surtout le bébé de McCartney. Lennon expliquera en interview en 1980

Love Me Do est le titre de Paul. Il l’a écrit quand il était ado. Je pense avoir un peu aidé pour le milieu du titre, mais je ne peux pas le jurer. Je sais que Paul avait déjà ce titre à l’époque d’Hambourg et même bien avant, avant que nous ne devenions auteurs/compositeurs.

Les Beatles, à leurs débuts à Hambourg et à Liverpool, proposaient essentiellement des reprises et puis ont introduit timidement cette première composition, sans être spécialement confiant en leurs potentiels. Voyant la réaction positive du public, ils prennent conscience de leur potentiel de compositeurs et commence à écrire régulièrement.

La petite amie de Paul McCartney comme source d’inspiration ?

D’après les aveux de McCartney, qui défendra lui plus une composition 50/50 que ce qu’a raconté John Lennon, sa petite amie de l’époque, Iris Caldwell, a été la première source d’inspiration pour l’écriture de ce futur grand classique.

3 sessions d’enregistrements, plusieurs batteurs et Ringo au tambourin

Ce grand classique des Beatles a été enregistré lors de 3 sessions en 1962 aux studios Abbey Road (qui portent encore le nom d’EMI studios à l’époque). La première, qui a lieu le 6 juin 1962, est réalisée durant leur audition pour EMI en compagnie du batteur Pete Best.

La seconde a lieu le 6 septembre 1962 et est réalisée en compagnie de Ringo Starr, ce sera la première session studio des Beatles avec ce dernier.

La troisième, qui sera la bonne, est réalisée le 11 septembre. Ce n’est pas Ringo à la batterie mais bien le batteur de session Andy White, George Martin, le producteur des Beatles, ayant alors encore des doutes sur la capacité de Starr.

Ringo se retrouve alors limité à jouer du tambourin sur la version que l’on connaît de "Love Me Do".