Les 6 rendez-vous incontournables pour vivre la nuit des étoiles filantes

Quatre postes d’observation équipés d’instruments différents permettront de scruter les plus beaux objets du soir : galaxies lointaines, Saturne et ses anneaux, l’Amas d’Hercule, cette fantastique nébuleuse aux 100.000 étoiles… Que ce soit à l’œil nu, à la lunette ou au télescope, les astronomes amateurs du CNABH vous feront partager leurs connaissances et leur passion.

Ici, l’activité se fera en deux temps. Tout d’abord, dès 14h avec un gros programme. L’entrée pour les adultes est de 9 € et pour les enfants de 6 à 12 ans de 5 €. Il y aura des observations des taches et des protubérances solaires grâce à la lunette d’observation solaire LUNT, une antenne parabolique pour "écouter" les murmures et les bouillonnements du soleil en direct, des cadrans solaires et des fresques de Jean-Claude Dresse commentées par l’artiste.

Et dès 18h, l’accès est gratuit et sans réservation avec la poursuite des animations. En fin de soirée, les étoiles se racontent en trois rendez-vous : à 22h45, 23h15 et 23h45. Allongé dans un transat ou couché sur l’herbe sur les berges de l’étang de Virelles, il ne vous reste plus qu’à fixer les yeux sur les étoiles.

Plus d’informations : Aquascope Virelles – rue du Lac, 42 – 6461 Virelles +32 (0) 60/21.13.63 www.aquascope.be/evenements.