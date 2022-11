Les 6 nouveaux produits beauté du moment

C’est le nouveau réflexe beauté puisqu’il permet d’annuler les vilains reflets jaunes ou oranges que peuvent avoir les cheveux blonds, et il permet à tous les cheveux, même les plus ternes, de raviver leur éclat et leur brillance. Par contre, ce n’est pas un shampoing à utiliser au quotidien mais plutôt une fois par semaine. On applique, on masse, on laisse poser quelques minutes et on rince. Il en existe pas mal sur le marché mais celui-ci est une nouveauté.