Les 55 ans du premier album de Pink Floyd

Sorti en plein Summer of love, 2 mois après Sgt Pepper des Beatles, The Piper at the Gates of Dawn, le premier album de Pink Floyd nous démontre l’incroyable talent du groupe et de celui qui était alors son leader, Syd Barrett.

The Piper At The Gates of Down est le premier album de Pink Floyd et sort le 5 août 1967.

Nous sommes en pleine période psychédélique et la musique du groupe est alors très différente de ce que l’on pourra entendre sur leurs futures classiques tels que The Dark Side Of The Moon ou encore The Wall.

Cette différence musicale est due à l’époque (fin des 60’s – période psyché) mais aussi et surtout au fait qu’à ses débuts, Pink Floyd est dirigé, non pas par le duo Gilmour-Waters comme ce sera le cas plus tard, mais bien par un seul personnage, un leader particulièrement charismatique : Syd Barrett.

The Piper At The Gates of Down est aussi souvent considéré comme l’un des premiers albums de rock psychédélique britannique (il sort deux mois après le Sgt Pepper des Beatles, sorti début juin 1967).

Avant de sortir cet album, Pink Floyd s’est déjà fait un nom dans les circuits, les clubs underground britanniques mais est alors pratiquement inconnu en dehors du pays.

La composition du groupe est alors la suivante : Roger "Syd" Barrett (guitares et chant), Roger Waters (basse, chœurs), Rick Wright (claviers, chœurs) et Nick Mason (batterie).

Voyage psychédélique : Astronomy Domine

Astronomy Domine, le titre qui ouvre l’album, nous plonge directement dans l’univers étrange et envoûtant de Syd Barrett.

C’est Syd Barrett et le claviériste Rick Wright qui chantent ensemble ce titre.

Anecdote : la voix que l’on entend en intro du titre (avec les effets sonores) est celle Peter Jenner, manager du groupe à l’époque. Il récite des noms de planètes dans un mégaphone…