Les 50 titres jamais joués en live par Iron Maiden

Avec plus de 150 chansons au total, Iron Maiden a fait un travail remarquable en accordant à la plupart une prestation sur scène, mais il reste toutefois une cinquantaine de titres qui n’ont jamais été joués live.

C'est le site Louder, avec l’aide des archives de setlist.fm, qui les a listés.

Sur leurs 17 albums studio, seuls deux ont la particularité d'avoir été intégralement interprétés sur scène.

Mais au final, il n'y a que deux albums dont moins de la moitié des titres ont été proposés live. L’un de ces albums est Senjutsu (2021), le dernier en date, on peut donc s’attendre à ce que d’autres extraits de celui-ci viennent agrémenter les prochaines setlists de leur concert. Et peut-être à l’occasion de leur venue belge en juillet prochain à Anvers avec Classic 21, qui sait ?!

Voici le détail, sachant qu’Iron Maiden fait évoluer en permanence ses choix de setlists et que certains titres " manquants " sur scène pourraient être bientôt à rayer de cette liste.

Remarque : le site s’en est strictement tenu aux morceaux figurant sur la version studio standard ou sur une réédition ultérieure. Les bonus tracks japonais, les reprises et autres faces B sans album (comme "Sheriff of Huddersfield" de Rod Smallwood) n'ont pas été pris en compte dans le décompte. Le single "Virus" est une exception.

" The Soundhouse Tapes " Demo (1979) – Les trois titres ont été joués live

" Iron Maiden " (1980) – Les neuf titres sont passés sur scène, y compris "Burning Ambition ", la Face-B de "Running Free"

" Killers " (1981) – Dix des onze titres ont été proposés. L’unique titre manquant est " Prodigal Son "

" The Number of the Beast" (1982) – Sept titres sur neuf ont été sélectionnés. Ils n’ont jamais choisi " Invaders " et " Gangland ". Notons que “Total Eclipse” apparaît sur l’album réédité mais arrivait originellement en Face-B du single de “Run to the Hills”

" Piece of Mind " (1983) - Iron Maiden a joué live 7 des 9 titres, laissant de côté “Quest for Fire” et “Sun and Steel”

" Powerslave " (1984) – Le choix s’est porté sur cinq des 8 titres, excluant “Flash of the Blade”, " The Duellists " et “Back in the Village”

" Somewhere in Time " (1986) – Six des huit morceaux sont apparus dans des setlists, mais pas “Deja Vu” et “Alexander the Great”

" Seventh Son of a Seventh Son " (1988) – A nouveau six morceaux sur huit, ignorant “The Prophecy” et “Only the Good Die Young”

" No Prayer for the Dying " (1990) – Score de 7/10 pour cet album sur lequel " Fates Warning ", “Run Silent Run Deep” et “Mother Russia” restent à entendre en live

" Fear of the Dark " (1992) – " seuls " cinq morceaux sur les 12 ont pu être entendus lors de concerts. “Fear Is the Key”, “Childhood’s End”, “The Fugitive”, “Chains of Misery”, “The Apparition”, “Judas Be My Guide”, “Weekend Warrior” restent à entendre à ce jour

" The X Factor " (1995) – 7 des onze titres ont été retenus, mais pas “Judgement of Heaven”, “Look for the Truth”, “2 A.M.”, et “The Unbeliever”. La liste n’a pas tenu compte des bonus tracks de l’édition japonaise.

"Virus" Single (1996) – n’a pas été proposé live (sans tenir compte des bonus tracks de l’édition japonaise)

" Virtual XI " (1998) – tout bon score pour celui-ci avec sept titres sur les huit. Seul reste “Como Estais Amigos”

" Brave New World " (2000) – huit des dix morceaux sont apparus en concert, laissant de côté “The Nomad” et “The Thin Line Between Love and Hate”

" Dance of Death " (2003) – cette fois, ce sont six titres qui ont été sélectionnés. Il reste “Montségur”, “Gates of Tomorrow”, “New Frontier”, “Face in the Sand”, et “Age of Innocence” à intégrer aux futures setlists

" A Matter of Life and Death " (2006) – banco pour celui-ci dont l’intégralité des titres est passée sur scène

" The Final Frontier " (2010) – 5 sur 10 pour celui-ci, avec “Mother of Mercy”, “The Alchemist”, “Isle of Avalon”, “Starblind”, “The Man Who Would Be King”

" The Book of Souls " (2015) – 7 sur 11 titres joués en live pour celui-ci. S’ajouteront peut-être un jour “When the Rivers Runs Deep”, “Shadows of the Valley”, “The Man of Sorrows” et “Empire of the Clouds”

" Senjutsu " (2021) – Le dernier arrivé n’a dévoilé que trois de ses titres jusqu’ici mais nous pourront peut-être entendre à l’avenir “Lost In a Lost World" , "Days of Future Past", "The Time Machine", "Darkest Hour", "Death of the Celts", "The Parchment" et "Hell on Earth"