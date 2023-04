Les 50 Best : la meilleure cheffe du monde n’est pas française !

Elle s’est fait un nom grâce aux pâtes faites à la main comme les tortellini hoja santa (poivre mexicain). Elle propose aussi le pipian (sauce à base de purée de légumes qui aurait des origines dans les cuisines aztèque et maya) à la pistache, les taco romeritos (herbe fraîche), et le tamal (papillote amérindienne) de maïs servi avec de la crème fumée tiède.

"C’est un honneur de décerner cette année le prix à Elena Reygadas, une cheffe qui ouvre la voie aux futures générations de femmes leaders au Mexique et ailleurs. En défendant les plats traditionnels et la biodiversité locale, elle œuvre pour l’avenir de la gastronomie mexicaine", a souligné William Drew, directeur du contenu des World’s 50 Best Restaurants dans un communiqué.

Ce prix a été traditionnellement révélé avant la cérémonie des 50 Best 2023 qui aura lieu à Valence (Espagne) le 20 juin.