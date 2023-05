Les 50 ans Tubular Bells de Mike Oldfield

En 1970, Mike Oldfied rejoint le groupe de Kevin Ayers (ex-Soft Machine). Il devient alors le guitariste et bassiste officiel d’Ayers l’espace de deux albums : "Shooting At The Moon" (1970) et "Whatevershebringswesing" (1972)

Oldield et Ayers deviennent rapidement très amis. Cependant, après ces deux années de travail en commun, les routes des deux musiciens se séparent. Alors qu’Ayers continue son aventure en solo avec d’autres musiciens, Mike Oldfield a, lui, de plus en plus envie de créer sa propre musique et de lancer sa carrière solo.