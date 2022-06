Les 50 ans du mythique "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars" de David Bowie

Le cinquième album du musicien, chanteur, auteur-compositeur-interprète et acteur britannique, surnommé ''l’homme aux mille visages'', sort le 6 juin 1972.

Influencé par son ami Marc Bolan mais aussi par Iggy Pop, Lou Reed ou encore Gene Vincent, David Bowie va créer le personnage de Ziggy Stardust, un rocker extraterrestre qu’il va incarner pendant quelques mois. L’album "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars" raconte l’histoire de ce personnage incroyable, figure emblématique du glam-rock. Assisté par son excellente équipe de musiciens et principalement par le guitariste Mick Ronson ainsi que par le producteur Ken Scott, David Bowie nous livre ici l’un des plus grands albums de l’histoire du rock britannique. A sa sortie en juin 1972 , ''The Rise and Fall of Ziggy Stardust'' grimpe immédiatement dans les premières places des charts anglais et fait accéder le futur ''thin white duke'' à ce statut de star si convoité.