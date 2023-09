Les 50 ans du Hip-Hop façon CNN

CNN est un groupe emblématique du Hip-Hop bruxellois. Il est apparu à une époque où les activistes étaient plutôt rares à Bruxelles, le Hip-Hop était loin de la place qu’il occupe aujourd’hui. " Le groupe CNN est né tout au début des années 90, dans le courant de 1991, explique Rival membre fondateur du groupe bruxellois. Mon idée, c’était de créer un groupe autour de ma bande de potes, on était une bande de gamin, on taguait partout ! On avait besoin d’une bannière à nous, c’est pour ça que j’ai créé CNN. On était déchaîné, on était vraiment déterminé à s’élever au-dessus de la masse ! On faisait du, du tag, du graffiti… On s’est toujours défini comme groupe Hip-Hop plus que comme groupe rap. "

Manneken Peace

Aujourd’hui, le groupe CNN est toujours un incontournable de la scène Hip-Hop à Bruxelles. Que ce soit niveau rap, niveau graffiti ou organisation d’événements, le groupe a largement acquis ses lettres de noblesse au cours des trois dernières décennies. " 30 plus tard, on est toujours la même bande de gamins aussi déterminés, mais peut-être plus matures, plus structurés, poursuit Rival. On a créé tout un tas d’événements mais on ne cherche pas la lumière. On a créé notamment l’événement caritatif Hip-Hope au KVS avec dès la première édition des pointures comme IAM, Kerry James, il y avait aussi toute la scène underground belge de l’époque Stromae, Daddy K… On a fait 3 éditions avec deux soldout au KVS. Ma sœur a créé Label Hip-Hop un événement exclusivement féminin. On a créé le Manneken Peace avec l’énorme fresque de Manneken’Pis au centre-ville. On a toujours été actifs sans chercher la lumière. "

Cinquante années Non Négligeables

À l’occasion des 50 ans de la culture Hip-Hop, CNN a mis les petits plats dans les grands. Le groupe remonte sur scène pour présenter son tout nouvel album " Indélébile 19.9 ". Le collectif organise aussi 3 événements trois jours d’affilée à Bruxelles : " Il s’est déjà passé pas mal de choses durant ce mois de septembre, explique Rival. HMI (un des graffeurs du groupe, ndlr) a organisé des jams de graffiti. DJ Ko-Neckst qui a relancé des battles de rap, DEMA et ARABEE qui gèrent le Festival d’Expression Urbaine (FEU 22 et 23 septembre Place Flagey à Ixelles, ndlr) et puis Ramone et moi, on a tablé sur trois événements d’affilée : le concert au Botanique, qui est soldout. Le Lendemain, l’inauguration et le vernissage d’une exposition dans notre toute nouvelle Hip-Hop School à Schaerbeek, et puis le 21 septembre, le traditionnel Manneken Peace. Un événement organisé chaque année lors de la journée internationale contre la violence, et à cette occasion, Manneken Pis devient Manneken Peace ! "