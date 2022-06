Les 50 ans du film Gorge profonde, entre révolution et scandale

Tout démarre avec une idée qui tient en quelques mots. "Et si je racontais l’histoire d’une femme qui découvre que son clitoris se situe, non pas en bas, mais en haut, dans sa gorge ?" Cette idée plus drôle que folle, on la doit à un coiffeur new-yorkais (qui a aussi été cireur de chaussures), Gerard Damiano. D’ailleurs c’est parce qu’il n’arrêtait pas d’entendre des conversations liées au sexe dans son établissement, entre deux coupes et trois brushings, qu’il s’est lancé, au début des années 70, dans l’industrie du porno en se disant que le secteur avait un bel avenir devant lui…