Les 50 ans de Tres Hombres de ZZ Top

Tres Hombres est le troisième album de ZZ Top, il est sorti le 26 juillet 1973.

Avant Tres Hombres…

L’origine profonde de ZZ TOP remonte à la fin des années 60. Deux groupes, les Moving Sidewalks (dans lequel on retrouve le chanteur/guitariste Billy Gibbons) et American Blues (dans lequel on retrouve le bassiste/chanteur Dusty Hill et le batteur Frank Beard) jouent régulièrement dans des clubs texans.

Les deux formations défendent un style très psychédélique que l’on peut qualifier de "psychedelic blues-rock".

Les Moving Sidewalks ont l’occasion d’ouvrir pour le Jimi Hendrix Experience lors de leur première tournée américaine (ils ouvriront également pour les Doors lors de leur tournée texane).

Billy Gibbons est complètement fasciné par le jeu d’Hendrix et une amitié naît entre les deux hommes. Gibbons est, toujours aujourd’hui, un fan absolu d’Hendrix…

En 1967, il assiste à un concert des Doors – il est également fan du groupe.

Là-bas, il rencontre un personnage-clé de sa carrière professionnelle, le producteur et manager Bill Ham (qui produira les plus grands albums du groupe et managera ZZ Top de 69 à 2006 et sera aussi et surtout responsable de l’image inoubliable du trio).

Fin des années 60, deux membres des Moving Sidewalks sont enrôlés dans l’armée américaine et le groupe ne peut évidemment continuer sans eux. Billy Gibbons assiste à un concert d’American Blues et est particulièrement impressionné par le jeu de Dusty Hill et de Frank Beard.

Cependant, le groupe est toujours en activité et Billy doit donc trouver d’autres musiciens pour monter son nouveau projet musical…

Gibbons forme la première mouture de ZZ Top en compagnie du batteur Dan Mitchell (son pote des Moving Sidewalks) et du bassiste Lanier Greig.

Ce line-up très éphémère ne sort qu’un single sous le petit label appartenant à Bill Ham.

Mais American Blues, par manque de succès, finit par se dissoudre peu de temps après et Dusty Hill et Frank Beard ne tardent pas à rejoindre Billy Gibbons. Le véritable line-up de ZZ TOP est enfin en place, nous sommes en 1969.