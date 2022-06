Les 50 ans de l'album "Ziggy Stardust" de Bowie

Changement de personnage

Après avoir incarné le personnage de Major Tom en 1969 et avoir sorti le superbe "Space Oddity", David Bowie a du mal à retrouver le succès. Ses albums "The Man Who Sold The World" (1970) et "Hunky Dory" (1971), bien que de grande qualité artistique, n’arrivent pas à atteindre le grand public.

Bowie veut renouer avec le succès et se lance alors dans la réalisation d’un album particulièrement original, créatif et ambitieux : "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars". L’objectif de cette nouvelle production est de nous présenter un nouveau personnage issu de l’esprit débordant d’imagination de David Robert Jones.

Ziggy Stardust se veut être un personnage extraterrestre, un peu destroy, fan de rock’n’roll et dont le but et de conquérir la planète rock. Pour assembler ce "frankenstein" du rock, Bowie s’inspire du physique et du caractère de personnage tels que ses amis Iggy Pop, Marc Bolan, Lou Reed mais aussi du Gene Vincent, Vince Taylor, de Twiggy, de Jimi Hendrix et pour le nom d’un personnage plutôt étrange issu de la scène psychobilly : le Legendary Stardust Cowboy.