Les 50 ans de "Foxtrot" de Genesis

La pièce maîtresse de cet album est sans aucun doute "Supper’s Ready", un morceau qui occupe toute la face B du vinyle d’origine (avec une durée de près de 23 minutes).

"Supper’s Ready" est composé principalement dans un des locaux de l’école de danse d’Una Billings, qui faisait office de salle de répétition pour Genesis. C’est Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford qui ont écrit ensemble le cœur du morceau en l’absence de Gabriel. Des éléments sont ajoutés à ce squelette de morceau dont notamment une chanson que Peter Gabriel avait écrite au piano et qui s’intitulait alors "Willow Farm". Cette chanson sera donc intégrée dans "Supper’s Ready" (juste après la section "A Flower ?")

Steve Hackett :

Quand nous avons eu terminé Supper’s Ready, je n’étais pas certain qu’un aussi long morceau serait apprécié. Le public allait certainement penser que nous étions ‘stone’, pourtant on ne prenait pas d’acide, on ne se droguait pas. On se 'shootait' juste à la bière, au vin et à l’Earl Grey. Je pensais vraiment que tout allait être fini avec ce morceau, que personne n’allait l’aimer, que la maison de disques nous virerait et que nous disparaîtrions dans un trou noir. Je me suis trompé sur toute la ligne, et je n’ai jamais été aussi content de me tromper : ce morceau a fini par devenir l’hymne du groupe