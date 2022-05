Les 50 ans d’un des plus grands albums des Rolling Stones

Avant le passage très attendu du groupe le 11 juillet prochain au Stade Roi Baudouin, Classic 21 célèbre les 50 ans de l'album Exile On Main Street avec une séquence spéciale dans Les Classiques de Marc Ysaye ce dimanche 15 mai et un dossier complet à découvrir ci-dessous.

Exile On Main Street est un double album ambitieux des Rolling Stones. Considéré aujourd’hui comme l’un des chefs-d’œuvre du groupe, il montre une formation revenir en profondeur à ses racines blues, gospel et country.

En route vers Villefranche-sur-mer

On lie toujours ce double album ambitieux des Rolling Stones à la localité de Villefranche-sur-mer près de Nice et principalement à la villa Nellcôte, louée pour l’occasion par le guitariste Keith Richards. Si une bonne partie de celui-ci sera enregistrée là-bas, l’album Exile on Main Street comporte également quelques titres provenant des sessions d’albums précédents tels que Let It Bleed et Sticky Fingers réalisés à Londres (Olympic Studios) ainsi qu’à Stargroves, un manoir appartenant à Mick Jagger et situé à East Woodhay (Hampshire).

Cependant, l’album est profondément ancré dans l’ambiance très particulière qui régnait dans cette villa et qui a été une source d’inspiration pour le groupe.

Un peu d’histoire…

La ville Nellcôte a été bâtie en 1890 par un banquier et portait alors, à l’origine, le nom de "Château Amicitia". En 1919, le "château" est racheté par la famille Bordes, des armateurs spécialisés dans le transport de nitrate entre la France et le Chili, et est rebaptisé "Nellcôte".

En 1940, la villa est réquisitionnée et devient l’un des QG de la Gestapo locale. Bref, cette demeure est chargée d’un passé particulièrement sombre…

Lorsque les Rolling Stones enregistrent sur place dans le début des années 70 la villa reste luxueuse mais elle commence à se dégrader sérieusement.

Le guitariste Mick Taylor se souvient :