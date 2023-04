Les 50 ans d’AC/DC : spéciale dans l’émission Soundtrack en direct depuis l’Esplanade AC/DC à Namur et un nouveau podcast exclusif

C’est le dimanche 16 avril que la statue en l’honneur de Brian Johnson sera enfin dévoilée sur l’Esplanade AC/DC à Namur !

Et pour l’occasion, l’émission Soundtrack sera entièrement dédiée aux 50 ans de carrière d’AC/DC. Revivez le premier concert de Brian Johnson avec le groupe, à l’endroit même qui les a accueillis le 29 juin 1980. De nombreux intervenants se succéderont au micro de Laurent Debeuf, juste avant la cérémonie d’inauguration de la statue par Maxime Prévot, Bourgmestre, et des fans instigateurs du projet.

A noter que l’émission sera accessible à tous sans inscription, dans la mesure de la capacité d’accueil du dôme de Namur Expo (le parking de Namur Expo sera exceptionnellement gratuit. L’émission démarre à 9h pour se terminer à midi).

Ne manquez pas non plus notre podcast exclusif autour des 50 ans de carrière d’AC/DC, réalisé par Laurent Rieppi, qui sera disponible dès ce dimanche sur notre site web et sur Auvio.