Les 5 points essentiels pour comprendre le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022

Le tirage au sort de la Coupe du Monde qatarie (21 novembre – 18 décembre) se joue ce vendredi entre 18 heures et 19 heures à Doha. Que savoir de cette cérémonie qui aura une lourde incidence sur le parcours des Diables ? Qui en sera ? Qui n’en sera pas ? Quoi, comment ?

1. Quels sont les pays engagés dans cette Coupe du Monde ?

Les barrages de la zone Afrique et deux des trois barrages de la zone Europe ont été joués ce mardi. Dès lors, on commence à y voir plus clair. Vingt-neuf des trente-deux équipes sont connues. L’Europe sera représentée par 13 nations : Allemagne, Danemark, France, Belgique, Croatie, Serbie, Espagne, Suisse, Angleterre, Pays-Bas, Pologne, Portugal.

L’Amérique du Sud envoie le Brésil, l’Argentine, l’Équateur et l’Uruguay.

L’Afrique délègue le Ghana, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Cameroun. Idem pour l’Asie qui misera sur le Qatar, l’ Arabie saoudite, le Japon, la Corée du Sud et l’Iran.

L’Amérique du Nord et centrale misera sur le Canada, le Mexique et les Etats-Unis.

2. Il reste donc des places à pourvoir

Elles seront pourvues ultérieurement à l’issue d’autres barrages intercontinentaux prévus en juin.

Un représentant de la zone de l’Amérique du Sud affrontera un pays de la zone Asie (soit les Émirats arabes unis soit l’Australie). Un autre barrage opposera un représentant de l’Amérique du Nord à un pays de l’Océanie (la Nouvelle-Zélande ou les Îles Salomon).

Sans oublier que la guerre russo-ukrainienne a aussi impacté le déroulement du barrage de la zone Europe. Le pays de Galles s’est qualifié pour la finale du barrage, mais l’autre demi-finale, entre l’Écosse et l’Ukraine pourrait avoir lieu en juin.

Il y aura donc pas moins de 3 équipes qualifiées pour le Mondial bien après le tirage au sort de ce vendredi. Elles seront automatiquement placées dans le chapeau 4. Le classement FIFA ne s’appliquera donc pas pour elles. S’il sort vainqueur de son barrage, le pays de Galles pourra s’estimer lésé car dans une situation normale, son statut de 20e au classement de la FIFA lui aurait valu d’être dans le pot 2.