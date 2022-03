Les 5 Nuits des écrivains en 5 podcasts inédits !

À l’occasion de La Semaine du Livre, Myriam Leroy et Pascal Claude, nous invitent à nous plonger dans les archives de leurs soirées vivantes et étonnantes consacrées à l’univers de la littérature.

Depuis 2017, ils ont reçu une trentaine d’écrivain.e.s dont Philippe Claudel, Laurent Chalumeau, Caryl Férey, Karim Kattan, Caroline Lamarche, Nicolas Mathieu, Lydie Salvayre, Nathalie Skowronek, Vanessa Springora, Antoine Wauters, … Des autrices et des auteurs qui ont échangé en direct (sur La Première et Auvio) et en public (à Passa Porta, puis au 140, à Bruxelles). Leurs propos ont été ponctués par des performances artistiques inédites et inoubliables. En tout, ça représente 20 heures de matière sonore ! Myriam et Pascal vous en proposent des échantillons (très représentatifs du climat de ces soirées-là) : 5 épisodes d’environ 50 minutes. Un épisode par édition. Et, en bonus, pour ce podcast inédit, ils ajoutent quelques commentaires. Ils répondent à plein de questions : comment est né le projet ? Comment choisissent-ils les invité.e.s ? Quelles sont les frayeurs et les bonheurs rencontrés au fil des cinq dernières années ? Combien de verres d’alcool ont été nécessaires-ou pas- pour chaque édition ? Bref, ils vous font pénétrer dans les coulisses de ce projet radiophonique singulier. Myriam- paquet de cacahuètes à portée de main- tente, aussi, d’expliquer à Pascal les codes propres au podcast. A commencer par le tutoiement. Et ce n’est pas gagné… Ecoutez !