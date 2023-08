Les 5 merveilles de Lotte Kopecky en 2023

La suite ? On la connaît par cœur, ou presque. Les championnats de Belgique, Kopecky les dévore de son talent, prouvant, qu’en Belgique, il y a désormais elle… et les autres.

Une victoire avec plus d’une minute d’avance sur la 2e lors du chrono, et une démonstration de force, seule contre toutes, dans la course sur route. À l’époque, déjà, Kopecky a droit à un avant-goût de ce qui l’attendra aux Mondiaux quelques semaines plus tard, obligée de se démener seule pour doubler une concurrence échaudée par ses exploits et donc étonnamment passive au moment de rouler avec elle.

Vient ensuite le Tour de France qu’elle aborde la fleur au fusil. Sa saison est déjà réussie, triompher sur les routes françaises ne serait qu’une savoureuse cerise sur le gâteau. Comme souvent, elle fera bien mieux. Une victoire dès la 1e étape et un maillot jaune, qu’elle défendra corps et âme pendant une semaine, avant de finalement le céder à sa coéquipière Demi Vollering, sur les terribles pentes du Tourmalet.

L’exploit est déjà monstrueux, il prend encore une autre tournure dès le lendemain. Sur le chrono, à Pau, Kopecky est déchaînée. Elle vole jusqu’au finish, finit 3e et met de nombreuses concurrentes dans le rétroviseur.

À l’arrivée, stupéfaction collective. Son chrono dantesque la propulse sur le podium, à la 2e place, juste derrière sa coéquipière Vollering, qui remporte le général. Le rêve prend encore un petit peu plus forme… au moment où on l’attendait le moins.