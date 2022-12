Les 5 meilleurs documentaires de 2022

Le Chelsea Hotel à New York est peut-être un des hôtels les plus mythiques au monde, et pour cause. Traversé par d’innombrables artistes et figures de la contre-culture comme Leonard Cohen, Andy Warhol, Janis Joplin, Dylan Thomas, Oscar Wilde ou encore Marilyn Monroe, immortalisé dans des chansons et des films, cette grande bâtisse de Manhattan est passé à la postérité. Mais au fil des années, l’hôtel est devenu de plus en plus délabré, et s’est indéniablement vidé de ses célébrités. Munies de leurs caméras, Amélie van Elmbt et Maya Duverdier sont allées filmer ses fantômes : ces figures inoubliables dont le souvenir hante encore les lieux, mais aussi les quelques habitants qui s’accrochent à leur appartement dans le Chelsea, et s’opposent pour certains à sa rénovation. Chargé de spectres, de poussière et de rêveries, "Dreaming Walls" tentent avec un magnifique élan onirique de garder une trace du temps qui passe.