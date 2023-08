Les 5 meilleurs disques sortis (discrètement) cet été !

Au rayon rock, les guitares de Home Is Where s’embarquent dans des montagnes russes avec un supplément d’authenticité et quelques loopings au programme. Imparable, atypique et violent, le premier album du groupe californien met l’emo dans tous ses états, en osant la différence. Ou plutôt en hurlant ses différences. Emmené par Brandon MacDonald (chant) et Tilley Komorny (guitare), deux femmes transgenres, le quatuor met l’exclusion au cœur des (d)ébats, interrogeant notre rapport à l’autre en dix morceaux torpillés par la rage et le désespoir. Sorti aux premiers jours de l’été, "The Whaler" est une déclaration d’intention, un disque frontal, qui (re)pose les bases d’un constat affligeant : la transidentité endure - encore et toujours - la législation et ses visions vétustes de la société. Portées par des métaphores dignes des plans les plus gores de vos films d’horreur préférés, les chansons de cet album hissent l’étiquette emo au-delà des cercles initiés. Post-hardcore, folk ou punk sont ainsi au menu d’un album produit par le redoutable Jack Shirley (Deafheaven). En plongeant dans les mélodies boisées de Neutral Milk Hotel, en dégoupillant le punk mainstream de Militarie Gun ou en ravivant la flamme hardcore des premiers essais de Rise Against, le groupe américain signe l’un des temps forts de l’été. De quoi faire un coup à la Turnstile dès la rentrée ? Les paris sont ouverts.