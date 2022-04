Les 5 langages de l’amour : les conseils d’un coach pour entretenir la flamme

Gilles Delvaulx, coach en communication, se penche sur Les 5 langages de l’amour de Gary Chapman. Soyez conscients que votre manière de percevoir l’amour n’est peut-être pas la même que votre partenaire et optez pour les langages adéquats pour maintenir la flamme.

L’amour est décidément un art bien complexe. Il se manifeste de différentes manières et n’est pas toujours apprécié à sa même valeur par les individus.

Pour mieux communiquer son amour à son ou sa conjoint(e), Gary Chapman auteur américain, spécialiste du mariage et de la famille, a publié un ouvrage de psychologie qui a obtenu une renommée internationale : Les langages de l’amour. Il y livre les 5 manières différentes de communiquer, verbalement ou non, son affection envers quelqu’un.

Échangez donc avec votre moitié pour connaître le langage qui le ou la touche le plus et agissez en conséquence pour maintenir la flamme entre vous. Il ne faut pas tout le temps utiliser les 5 langages de l’amour. Le plus important à retenir est de tenir compte des 3 langages qui conviennent le plus à l’autre. Si vous communiquez avec les langages que vous aimez mais qui ne plaisent pas forcément à votre partenaire, il en résultera un décalage qui pourrait nuire au couple sur le plus long terme.